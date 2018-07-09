Yaralıları ziyaret etmek isteyen Barış Atay'a tepki
Hastanedeki yaralıları ziyaret etmek isteyen HDP milletvekili Barış Atay'a vatandaşlar tepki gösterdi.
Çorlu'daki tren kazasında yaralıları hastanede ziyaret etmek isteyen HDP Hatay Milletvekili Barış Atay'a vatandaşlar tepki gösterdi.
Tren kazasında yaralananları ziyaret etmek üzere Çorlu Devlet Hastanesine gelen Atay'a hastane önündeki bir grup vatandaş "terör örgütlerine destek verenlerin ziyaretine ihtiyaçları olmadığı" yönünde tepki gösterdi.
Çevik kuvvet polisleri tepki gösterenleri uzaklaştırırken, Atay, bahçede bekleyen bazı vatandaşlarla sohbet etti ardından, yaralıları ziyaret etmeden hastaneden ayrıldı.
Kaynak: AA