Türk halkı deprem bölgesine yardım için omuz omuza verdi. 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin büyük yıkıma yol açtığı 10 şehrin ihtiyacını karşılamak için birçok ilde yardım merkezleri kuruldu. Buralardan toplanan yardımlar AFAD üzerinde bölgeye ulaştırılmaya çalışılıyor. Türkiye’nin önde gelen şirketlerini bölgeye yardımları da devam ediyor.

Allianz'dan 6 milyon avro destek

Allianz, depremden etkilenen bölgelere yapılan yardım çalışmalarını desteklemek amacıyla 6 milyon avro (121 milyon TL) değerinde destek sağlayacak. 70'ten fazla ülkede faaliyet gösteren Allianz ayrıca 155 binden fazla çalışanını da desteğe çağırdı. Çalışanlarının da katkılarıyla birlikte etkilenen bölgelere 140 milyon TL'nin üstünde katkı sağlanması bekleniyor.

BtcTurk’den bağış kadar bağış

BtcTurk, 100 milyon TL’ye ulaşma hedefiyle, büyüklüğüne bakılmaksızın kullanıcıların bağış miktarı kadar bağış yapacak. BtcTurk’ten yapılan açıklamada, “Biriz Beraberiz” sloganıyla kullanıcılarının adına yardım tutarı kadar bağış ekleyerek AFAD, AKUT, KIZILAY, Hayata Destek, Nef Vakfı, TİDER ve TOG’a yardımın sürdürüleceği ve hedeflerinin kullanıcıları ile birlikte 100 milyon TL bağış miktarına ulaşmak olduğu belirtildi.

Petrol Ofisi’nden 100 milyon TL

Petrol Ofisi, afet bölgesindeki arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının kesintisiz sürdürülebilmesi adına 100 milyon TL‘lik kaynak ayırdığını duyurdu. Petrol Ofisi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamalarda şu sözlere yer verildi: “100 milyon TL’lik 5 milyon litre akaryakıt ikmalini, AFAD’a sunmak üzere 10 ilimizdeki istasyonlarımızın otomasyon sistemi üzerinden kademeli olarak bilabedel gerçekleştiriyoruz .”

Samsung’dan 3 milyon dolar

Samsung Electronics Türkiye, deprem bölgesine 3 milyon dolarlık yardım yapacak. Samsung Electronics Türkiye’den yapılan açıklamada, “Bu bağışın 1,5 milyon doları nakit olarak, geri kalan 1,5 milyon doları ise taşınabilir şarj cihazı, tablet, beyaz eşya, portatif ultrason, geçici barınma çözümlerine ve sağlık tesislerine destek olarak kullanılacak” denildi.

Bayer'den 1 milyon avro

Bayer, Kızılay ve Ahbap Derneği'nin afet bölgelerindeki çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla toplam 1 milyon avro bağışta bulunduğunu duyurdu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan "İzmir Yardıma Koşuyor" kampanyasıyla toplanan yardım tutarı 16 milyon 88 bin liraya ulaştı.

Dünyadan bağış toplayacak

Siemens AG ve Siemens Healthineers deprem bölgesine 1 milyon euro bağış yapma kararı aldı. Siemens Türkiye’den yapılan açıklamada, “Ayrıca tüm dünyada 365 bin üzerindeki çalışanlarımızın katılımı ile bir bağış kampanyası başlatmış bulunuyoruz” denildi. Bera Holding çalışanları 4 gün içerisinde 1 milyon TL'nin üzerinde nakdi yardım topladı. Holding bağışı afetzedelerin hesabına aktaracak.

Kuyaş kârının yüzde 1’ini verdi

Kuyaş Yatırım, 2022 yılı kârınızın yüzde 1'i tutarındaki 2,4 milyon Türk Lirası’nın tamamını AFAD'a bağışlayarak bir kampanya başlattı. Kuyaş, tüm BIST şirketlerini bu kampanyaya katılmaya davet etti.

25 milyon liralık yardım paketi

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) Türkiye iştiraki ICBC Turkey, depremzedeler için 1 milyon TL nakdi yardım desteğinde bulunduğu bildirildi. Ahlatcı Eğitim Sağlık ve Yardım Vakfı tarafından 25 milyonluk yardım paketi hazırlanarak AFAD kanalıyla deprem bölgesine sevk edildi. Ahlatcı Holding'den yapılan açıklamada, "İhtiyaç duyulan, ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, treyler, greyder, vidanjör ve benzeri iş makineleri grubumuz bünyesindeki şantiyelerimizde faaliyetler durdurularak deprem bölgelerine gönderilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Bin kişilik barınma merkezi

Sinpaş Holding, afet bölgesindeki vatandaşlara ulaştırmak üzere 18.000 adet termal battaniye ve yaklaşık bin kişinin barınma ihtiyaçlarını karşılayacak yaşam konteynırları taşıyan 60 yardım TIR’ını yola çıkarmaya başladı. Sinpaş Holding’den yapılan açıklamada, “Hatay Derince ’de yaklaşık bin kişinin konaklayabileceği bir barınma noktası kurulacak. Sinpaş Holding, konteynırların kurulumundan sonra başta AFAD olmak üzere ilgili devlet kurumları ile koordinasyon halinde yürüttüğü çalışma ile afetzedelerin gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü desteği sağlayacak” denildi.

100 milyon TL bağış topladı

Trendyol ise temel ihtiyaç malzemelerini deprem bölgesine ücretsiz ulaştırıyor. Trendyol, “Destek kartları ile Kızılay ve Ahbap koordinasyonunda bölgeye şimdiye kadar 100 milyon TL’den fazla bağış topladık. Ayraca yardım TIR’larımız yola çıktı” açıklaması yaptı Rönesans Holding, bölgeye 100’den fazla inşaat ekipmanın sevk edildiğini açıkladı. Rönesans’tan yapılan açıklamada, “150 konteyner kurulumu gerçekleştirilecek. 28 TIR acil ihtiyaç malzemesi ve 2 mobil konteyner mutfağımız ilgili kurumlar ile koordineli olarak bölgeye ulaştı. Günlük 20 bin kişiye sıcak yemek sağlanıyor” denildi. Koleksiyon Mobilya da deprem bölgesi iç in 2 milyon lira bağış yapma kakarı aldı. Tat Gıda, depremin yaşandığı illerimizdeki gıda ihtiyacına destek vermek üzere hazır yemek ürünlerimizi taşıyan TIR’larını ihtiyaç bölgelerine gönderdi