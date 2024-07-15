Yargıda Birlik Derneği: Nesillere miras bırakılacak bir gurur kaynağı

Hakim ve cumhuriyet savcılarının kalkışmayı duydukları ilk andan itibaren cesaretle görevlerinin başına koştuğu ve demokrasiyi askıya almak isteyen hain terör örgütüne karşı yasaların kendilerine tanıdığı yetkiyi tereddütsüz kullandığı aktarılan mesajda, Türk yargısının milli iradenin yanındaki bu kararlı duruşunun nesillere miras bırakacağı eşsiz bir gurur kaynağı olduğu kaydedildi. Mesajda, şu ifadeler yer aldı:

"Bu vesileyle belirtmek isteriz ki, büyük Türk milletine yüksek sorumluluk duygusu ile bağlı Yargıda Birlik ailesi olarak vazgeçilmez emanetimiz Cumhuriyet'e ve ülkemizin hedeflerine üstün değerlerle katkıda bulunma kararlılığımız tamdır. Bu kutlu yolda inancımızı aklımızdan ve vicdanımızdan, gücümüzü haktan ve hukuktan, enerjimizi birlik ve beraberliğimizden alıyoruz. Teminat mührümüz ise milletimizin tarihine ve geleceğine sahip çıkma kararlılığının öz güveni olan milli devlet anlayışıdır. Bu duygu ve düşüncelerle önce vatan duygusuyla gözünü kırpmadan hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimizi ve asil milletimizi şükranla ve saygıyla selamlıyoruz. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun."