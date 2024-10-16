Yargıda yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM gündemine geliyor

AK Parti milletvekillerinin hazırladığı, yargı sisteminde önemli değişiklikler içeren 22 maddelik kanun teklifinin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulması bekleniyor. Teklifte, noterlik hizmetlerinden boşanma davalarına, istinaf yargılamalarından çocuk izlem merkezlerine kadar birçok yeni düzenleme yer alıyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in başkanlığında hazırlanan teklif, noterliklerin tatil günlerinde de çalışmasını mümkün kılacak. Ayrıca, boşanma davalarına yönelik yapılacak değişiklikle, boşanma davası reddedilen çiftlerin yeniden dava açabilmesi için gereken süre 3 yıldan 1 yıla indirilecek.

Türk Medeni Kanunu'nun 166. maddesinde yapılacak düzenleme ile boşanma sebeplerinden biriyle açılan davanın reddi durumunda, kararın kesinleşmesinden itibaren bir yıl içinde ortak hayatın yeniden kurulamaması halinde, evlilik birliğinin temelden sarsıldığı kabul edilecek ve boşanmaya karar verilebilecek.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yapılacak değişiklikle ise devlet üniversitelerinin Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) açabilmesine olanak tanınacak. ÇİM'ler, çocuklara yönelik adli süreçlerde mağduriyetleri en aza indirmeyi hedefleyen önemli bir yapıdır ve bu düzenleme ile bu merkezlerin sayısının artırılması hedefleniyor.