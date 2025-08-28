Yarım asırlık fabrikada dev vurgun! Milyonlarca lirayı zimmetine geçirmiş

Bursa Serbest Bölgesi'nde faaliyet gösteren 52 yıllık CİMTAŞ Boru fabrikası büyük bir skanlla gündeme geldi.

Enerji, petrol, gaz, kimya, nükleer ve açık deniz endüstrilerine entegre borulama çözümleri sağlayan dev fabrikada 10 milyonları aşan büyük bir vurgun ortaya çıktı.

1 çalışan tutuklandı

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında vurgunla ilgili bir çalışanın gözaltına alındığı öğrenildi.

İddiaya göre, CİMTAŞ işletmelerinde satın alma ve tamir işlerinden sorumlu çalışan, tamir işlerini değişim olarak göstermiş, benzer ürünleri tekrar tamir ettirerek yeni gibi envantere kaydettirmiş ve içeride bulunan plakaları farklı araçlara kopyalamıştı.

10 milyonluk vurgun

Yıllar içinde 10 milyon TL üzerindeki bir tutarı zimmetine geçirdiği iddia edilen çalışan, tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevine gönderildi.

Olayla alakalı soruşturma devam ediyor.