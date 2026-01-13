Yarın Ankara'da okullar tatil mi? 14 Ocak Çarşamba Ankara okullar tatil olacak mı?
Ankara'da bugün de kar yağışı devam ediyor. Meteoroloji'nin tahminine göre kar yağışı akşam 6'ya kadar devam edecek. Öğrenciler yarınki durumu merak ederek "Ankara'da okullar tatil mi olacak mı" sorusunu yöneltiyor.
Yurtta kar yağışı pazartesi gününden itibaren etkili oldu. Bugün de birçok ilde devam ediyor. Ankara'da da yağışlar yer yer kuvvetli şekilde... Bu nedenle yarın okul olup olmayacağı merak ediliyor. Sıkça "Yarın Ankara'da okullar tatil mi" sorusu geliyor.
14 Ocak Çarşamba okullar tatil olacak mı?
Ankara'da kar yağışı akşam 18.00'e kadar devam edecek. Saat 18.00'den sonra parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Ankara Valiliği ve Ankara Valisi Vasip Şahin'den tatil duyurusu gelmiş değil. Beklentiler ise yarın okulların tatil olmayacağı yönünde...
Ankara hava durumu
14 Ocak Çarşamba
Parçalı bulutlu
En düşük: -5
En yüksek: 1
15 Ocak Perşembe
Parçalı bulutlu
En düşük: -1
En yüksek: 5
16 Ocak Cuma
Parçalı bulutlu
En düşük: 1
En yüksek: 7
17 Ocak Cumartesi
Parçalı bulutlu
En düşük: -1
En yüksek: 3
18 Ocak Pazar
Parçalı bulutlu
En düşük: -4
En yüksek: 1