Yarın Ankara'da okullar tatil mi? 14 Ocak Çarşamba Ankara okullar tatil olacak mı?

Yurtta kar yağışı pazartesi gününden itibaren etkili oldu. Bugün de birçok ilde devam ediyor. Ankara'da da yağışlar yer yer kuvvetli şekilde... Bu nedenle yarın okul olup olmayacağı merak ediliyor. Sıkça "Yarın Ankara'da okullar tatil mi" sorusu geliyor.

14 Ocak Çarşamba okullar tatil olacak mı?

Ankara'da kar yağışı akşam 18.00'e kadar devam edecek. Saat 18.00'den sonra parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Ankara Valiliği ve Ankara Valisi Vasip Şahin'den tatil duyurusu gelmiş değil. Beklentiler ise yarın okulların tatil olmayacağı yönünde...

Ankara hava durumu

14 Ocak Çarşamba

Parçalı bulutlu

En düşük: -5

En yüksek: 1

15 Ocak Perşembe

Parçalı bulutlu

En düşük: -1

En yüksek: 5

16 Ocak Cuma

Parçalı bulutlu

En düşük: 1

En yüksek: 7

17 Ocak Cumartesi

Parçalı bulutlu

En düşük: -1

En yüksek: 3

18 Ocak Pazar

Parçalı bulutlu

En düşük: -4

En yüksek: 1