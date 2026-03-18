Yarın kargolar açık mı? 19 Mart Perşembe kargo çalışıyor mu?
Yarın Ramazan Bayramı arefesi olması sebebiyle kargoların çalışıp çalışmadığı merak konusu... Kargo gönderecekler veya alacaklar konuyu netleştirmeye çalışırken "Yarın kargolar açık mı" sorusuna başvuruyor.
Ramazan Bayramı'na sayılı saatler kaldı ve yarın arefe… İslam alemi yarın son kez oruç tutacak. Milyonlar 3 buçuk gün tatil yapacaklar. Arefe günü olması vesilesiyle firmaların çalışma saatleri özellikle de kargoların durumu araştırılıyor. Peki, yarın kargolar açık mı?
Arefe günü kargolar açık mı?
Arefe günleri yarım gün resmi tatildir. Kargoların büyük çoğunluğunun saat 12.30'a açık kalması bekleniyor. Kargo firmaları özel sektör olduğu için esneklik olabilir.
Bayramda kargolar çalışacak mı?
Bayram boyunca yani cuma, cumartesi ve pazar günleri kargo firmaları çalışmayacak. 23 Mart Pazartesi gününden itibaren normal mesaiye dönülecek.