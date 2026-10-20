'Yarısı Bizden' desteğinin süresi uzatıldı

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İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak amacıyla uygulanan "Yarısı Bizden" desteğinin süresi 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldı. Kararın Resmi Gazete'de yayımlandığını duyuran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşlara dönüşüm sürecini ertelememeleri çağrısında bulundu.

22 Şubat 2024'te Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yürürlüğe giren desteğe ilişkin yeni takvimi sosyal medya hesabından paylaşan Kurum, İstanbul'un afetlere karşı daha güvenli hale gelmesi için kentsel dönüşümün önemini vurguladı.

Kurum'dan vatandaşlara dönüşüm çağrısı

Bakan Kurum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul için kaybedecek vaktimiz yok. Tüm afetlere karşı dirençli bir şehir için dönüşümü mutlaka gerçekleştirmeliyiz. Yarısı Bizden kampanyamız bunun için çok iyi bir fırsat. Süreyi uzatma kararımız Resmi Gazete'de yayımlandı, yeni son tarih 31 Aralık 2027. Ertelemeyin. Uzlaşın. Binanızı riskli yapı olarak tespit ettirin, gelin dönüşüm sürecinizi başlatalım. İstanbul'u birlikte güvenli hale getirelim."