Yaş maya şirketlerine soruşturmada bazılarına ceza istendi

Rekabet Kurumu, bazı firmaların aralarında anlaşarak maya üretim-dağıtımında fiyat belirlediği ve müşteri paylaştığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında bugün toplandı.

Toplantıda söz alan soruşturma heyeti yetkilisi, 24 şirket hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4'üncü maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturmanın başlatıldığını ifade etti.

Yetkili, ilgili maddeyle 'mal veya hizmet piyasasında rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmaları, uyumlu eylemleri ve teşebbüs birliklerinin bu tür kararlarını ve davranışlarını' yasaklandığını anımsattı.

Bir şirket uzlaştı

Soruşturmacı, Lesaffre Turquie Mayacılık Üretim ve Ticaret AŞ şirketiyle uzlaşma süreci sonunda bu şirket hakkındaki soruşturmanın sonlandırıldığını kaydederken, ceza istenen ve istenmeyen şirketleri sıraladı.

PAK MAYA'ya ceza yok

Yetkili, MAURI MAYA hakkında ilgili maddeyi ihlal etmesi nedeniyle idari para cezası isterken, bir diğer üretici PAK MAYA'nın kanun ihlali yapmadığının tespit edildiğini kaydetti.

Yaş maya dağıtıcısı şirketlerden bazılarına ceza talep edildi.

Yaptırım istenen şirketler şöyle: ADATEPELER, BARUT GIDA, BATUĞ, ÇINAR GIDA, DELİCE TURKA, GÜLDEMİRLER, HAMRA, HASKAT GIDA, KILINÇOĞLU, MAGPA, MOTUS, MURATLAR, ÖZTÜRK ve SHK GIDA.

İhlal yapmadığı saptanan şirketler ise şöyle: ÇİZE, GÜÇBİR, OLUŞUM, ORKİDE, ÖZPAK DENİZLİ, ÖZPAK AŞ ve ULUDÜZ.

Toplantıda şirketler sözlü savunma yaptı.