Yasa dışı bahis reklamına bakanlıktan darbe! 30 fenomenin hesabına erişim engeli

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, yasa dışı bahis ve kumar sitelerine yönlendirdiği tespit edilen, yüksek takipçili 30 sosyal medya hesabı için erişim engeli tedbiri uygulanmasına hükmetti. Erişim engeli getirilen hesaplar açıklanmazken bakanlıktan yapılan açıklamada, Kurulun 14 Ağustos tarihli toplantısında yasa dışı bahis/kumar reklamlarının ana gündem maddesi olarak ele alındığı belirtildi.

Hesaplar incelendi

Açıklamada, canlı bahse teşvik eden ve kumarı özendiren nitelikteki hesapların incelendiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 30 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin işletilebilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması kararlaştırılmıştır."

Bakanlık, tüketici haklarının korunması ve yasa dışı reklam faaliyetleriyle etkin ve kararlı mücadele kapsamında çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini; özellikle gençlerin bu tür zararlı içeriklerden uzak tutulması için denetimlerin devam edeceğini bildirdi.