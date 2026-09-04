Yasa dışı 'panel' soruşturması: 31 avukat hakkında gözaltı kararı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların kişisel verilerinin yasa dışı yollarla ele geçirilerek “panel” adı verilen sorgulama sistemlerinde kullanıldığına yönelik yürütülen soruşturmada 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Gürlek, yaptığı açıklamada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, vatandaşlara ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirildiğinin tespit edildiğini bildirdi.

Soruşturma kapsamında söz konusu yasa dışı sistemlerin bazı hukuk bürolarına ücret karşılığında satıldığı ve abonelik sistemiyle kullandırıldığı belirlendi.

Vatandaşlara gerçeğe aykırı mesajlar gönderildi

Gürlek'in açıklamasına göre, bazı hukuk bürolarının herhangi bir hukuki ilişkisi bulunmayan vatandaşların kişisel bilgilerine bu sistemler aracılığıyla ulaştığı tespit edildi.

Vatandaşların, “borcunuz yasal takibe düştü”, “uzlaşma sürecini kaçırdınız” ve “hakkınızda haciz işlemi başlatıldı” gibi gerçeğe aykırı ifadelerle mağdur edildiği belirtildi.

Soruşturmanın ilk aşamasında yasa dışı sistemi kurduğu, işlettiği ve gelir akışında yer aldığı tespit edilen şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı. Bu kapsamda 10 şüpheli hakkında kamu davası açıldı.

39 avukatlık bürosunda arama

Soruşturmanın genişletilmesinin ardından yasa dışı panel sistemini kullandıklarına ilişkin somut delil elde edildiği belirtilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca 39 farklı avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerine başlandı.

Gürlek, vatandaşların mahremiyetinin “dokunulmaz” olduğunu vurgulayarak, “Hukuku istismar ederek hukuksuzluk yapan hiç kimsenin yanına kâr kalmayacaktır” ifadelerini kullandı.