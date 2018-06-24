Yayın yasağı kalktı
Türkiye genelinde, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme işlemi sona erdi. YSK yayın yasağını 18.45'te kaldırdı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Türkiye'de saat 08.00'de başlayan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı.
Seçmenler, Türkiye genelinde kurulan 180 bin 65 sandıkta oylarını kullandı.
Bu arada, yurt dışındaki seçmenler için 7 Haziran'da başlayan gümrük kapılarında oy verme işlemi de tamamlandı.
Yurt dışında 60 ülke ve 123 temsilcilikte kullanılan ve Türkiye'ye getirilen oylar da aynı anda sayılıyor.
Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından uygulanan yayın yasağı 18.45'te kaldırıldı.
Kaynak: AA