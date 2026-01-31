Yeni Avrupa ‘Türkiye’siz inşa edilemez

Nurdoğan A. ERGÜN

Avrupa Birliği’nin Ma­de in Europe hamlesinde Türkiye’nin konumunun ne olacağı henüz belli olmazken, Türk iş dünyası harekete geçti. “Türkiye’siz Avrupa olmaz” diyen iş dünyası, Dış Ekonomik İlişki­ler Kurulu (DEİK) önderliğinde AB liderlerine açık bir mektup ya­yınladı. Bugün (31 Ocak) Financi­al Times’ta yayınlanan mektup­ta, “Avrupa’nın Türkiye’ye, Tür­kiye’nin de Avrupa’ya ihtiyacı var. Yeni Avrupa Türkiye’siz inşa edi­lemez” vurgusu yapıldı. AB lider­lerinden herhangi bir cevap gel­mezse 3 ay sonra tekrar bir mek­tup yayınlanacağı, bu durumun yıl sonuna kadar devam edeceği bil­dirildi.

OLPAK: Avrupa ve AB ne yapmak istediğini sorgulamalı

Türkiye ile Avrupa arasındaki ekonomik ve ticari entegrasyonun önemine vurgu yapan DEİK Baş­kanı Nail Olpak, 1963 Ankara An­laşması’ndan bu yana Türkiye’nin Avrupa ile bütünleşme çabasının kesintisiz devam ettiğini söyledi.

Türkiye’nin gündeminde sadece Gümrük Birliği’nin güncellenmesi olmadığını belirten Olpak, “Hızla değişen bir dünya düzeni var, ön­görülemezliğin yeni normal oldu­ğu bir süreçteyiz, inşallah hem çok uzun sürmez, hem de sonuçların­dan daha az etkileniriz, etkilene­ceğimiz muhakkak ama. Ve bu sü­reçte, hem Avrupa, hem de AB ne yapmak istediğini daha fazla sor­gulamalı.

Bizim bir rolümüz de, siyasetçilerin atmakta zorlandı­ğı adımları, onlara ve kamuoyuna göstererek, aksiyon alınmasını ve veya hızlanmasını sağlamak” de­di. Olpak, şunları söyledi: “Geldiği­miz noktada bu konularda somut bir adım atılmamışken, şimdi de Made in Europe gibi Türkiye’yi dışarda tutma ihtimali olan bir sanayi stratejisi Avrupa’da ciddi gündem olmaya başladı. İş dünyası, hiç hoşlanmadığı ön­görülemezlik süreci yaşıyor.”

“AB’nin yapıcı adımlar atma zamanı çoktan geldi”

Avrupa’nın sanayi, enerji ve sa­vunma ekseninde son yıllarda ar­tan önemli sorunları bulunduğu­nu hatırlatan Nail Olpak, “Türki­ye’yi dışlayan herhangi bir model kesinlikle Avrupa’ya da fayda sağ­lamayacak. 30 yıllık Gümrük Bir­liği ilişkimiz ve 60 yılı aşkın siyasi ilişkilerimiz ile Avrupa’nın ihtiya­cı olan kaynak ve model ülkemiz ile olan iş birliğinde yatıyor. Tür­kiye ile Gümrük Birliği’nin gün­cellenmesi konusunda yapıcı, sa­mimi ve ileriye dönük adımlar at­masının zamanı çoktan geldi” vurgusu yaptı.

DEİK olarak bu me­sajları Brüksel’deki AB’nin temel kurumları olan Avrupa Parlamen­tosu, Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu başkanlarına yazdık­ları mektuplarla ilettiklerini belir­ten Olpak, açık mektubun ise tek atımlık bir hareket olmayacağını, temasların süreceğini ifade etti.

"İş dünyasının sabrı kalmadı AB’nin oyalama lüksü yok

“Konumuz Avrupa, Türkiye’nin AB’ye üye olması” diyen DEİK Av­rupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, küresel güç dengeleri hızla de­ğiştiğini, Avrupa’nın, ABD ve Çin merkezli askeri, finansal ve tek­nolojik güç dengelerinde son yıl­larda zayıflayan konumunu tek­rardan güçlendirmek için kendi coğrafyasında yeni bir hikaye yaz­mak istediğini söyledi.

Yalçındağ, “Dünyanın yeni bir Avrupa’ya ih­tiyacı var. Yeni Avrupa’yı birlik­te inşa edelim. Bunun için de bir yıl sürecek bir kampanya başlattık ve ‘gün bugün yarın çok geç olabi­lir’ diyoruz.

Eski sorunları günde­me getirmek yerine güvene daya­lı yeni bir ilişki için adım atıyo­ruz. İş insanı hızlı ve pragmatik olmak ister. İş insanı­nın sabrı kalmadı, AB’nin de artık oyalama lüksü yok” diye konuştu. Yalçındağ, “Türkiye ile AB arasın­daki ilişki yalnızca diplomatik bir başlık değil, bu ilişki aynı zaman­da ekonomik entegrasyon, ortak üretim ve karşılıklı bağımlılık de­mek.

Avrupa’nın stratejik bütün­lüğünü güçlendirmesi ve yakın çevresiyle daha derin bir enteg­rasyona yönelmesi artık bir tercih değil, açık bir zorunluluk haline geldi. Tam da bu noktada Türki­ye, Avrupa’nın karşı karşıya oldu­ğu küresel meydan okumalar için vazgeçilmez bir ortak olarak öne çıkıyor” vurgusu yaptı.

Sonuç alana kadar mektuplar devam edecek

Türkiye’nin otomotivden makineye, tekstilden elektroniğe kadar birçok sektörde üretim gücü sağladığını anlatan Yalçındağ, yenilenebilir enerjiden, tarım ve gıda güvenliğine, lojistikten savunma alanına kadar Türkiye’nin yalnızca bir alıcı değil, aynı zamanda üretici ve geliştirici bir aktör olduğuna işaret etti. Yalçındağ, şöyle devam etti: “Bu nedenle Avrupa Birliği yetkililerine çağrımız net: Türkiye, Avrupa’nın geleceğinin ayrılmaz bir parçası. Ekonomi, teknoloji, güvenlik, enerji ve toplumsal alanlarda somut ilerleme sağlayacak pratik modeller hızla devreye sokulmalı.

Bizler Türkiye- Avrupa iş dünyası temsilcileri olarak bu mesajı Avrupalı muhataplarımıza kararlılıkla iletmeyi sürdüreceğiz. Avrupa Birliği’nden beklentimiz çok açık, stratejik ve vizyoner bir yaklaşım ve gecikmeden harekete geçilmesi. Avrupa’nın Türkiye’yi dışlayarak ekonomik ve stratejik özerklik kurabileceğine inanmıyoruz.”

Sonuç alana kadar her 3 ayda bir açık mektup yayınlayacaklarını açıklayan Yalçındağ, “Avrupa’nın akıllı insanlar tarafından yönetildiğini düşünmek istiyoruz. Mektuba da cevap gelmezse, bunun altında başka nedenler olduğunu anlayacağız” dedi.