Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM) koordinasyonunda hazırlanan harita, ilgili kurumların katkısıyla tamamlandı. IOC’ye sunulan güncellenmiş haritada özellikle Kuzey Ege’de Gökçeada açıkları ile Akdeniz’de Fethiye-Kaş ve Finike bölgelerinde yeni koruma alanları öne çıkıyor. DKA’ların seyrüsefer serbestisini etkilemeyeceği vurgulanırken, çevresel sürdürülebilirliğin ön planda tutulduğu ifade ediliyor.

Türkiye'nin denizlere sahip çıkma politikası güçleniyor

Türkiye’nin deniz stratejisi çerçevesinde, Finike Denizaltı Dağları Özel Çevre Koruma Bölgesi gibi daha önce ilan edilmiş alanların yanı sıra, yeni koruma sahalarının da oluşturulması planlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasındaki koordinasyon süreci, bu alanların statülerinin netleştirilmesi ve mevzuat uyumu kapsamında devam ediyor.

Yeni bir yapı devreye alındı

Türkiye’nin tüm denizlerini kapsayan Deniz Mekânsal Planlaması kapsamında kurumlar arası eşgüdümü sağlamak üzere yeni bir yapı da devreye alındı. 24 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Deniz Mekânsal Planlama Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Kurul, Türkiye’nin çevre denizlerindeki sektörel faaliyetlerin çevresel etkilerini düzenli olarak değerlendirecek. Sekretarya ve uygulama takibi ise Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülecek.

Yunanistan’a “Oldubitti” uyarısı

Türkiye’nin deniz koruma alanlarına ilişkin adımları, Yunanistan’ın 21 Temmuz 2025’te İyon ve Ege Denizi’nde ilan ettiği iki yeni deniz parkı bağlamında ayrıca önem taşıyor. Ankara, deniz çevresinin korunmasına yönelik mekanizmaları desteklediğini belirtmekle birlikte, Yunanistan’ın tek taraflı adımlarıyla Ege’de fiili durum yaratma çabalarına karşı pozisyonunu sürdürüyor. Uluslararası anlaşmalarla devredilmemiş ada, adacık ve kayalıkların statüsüne (gri alanlar) dikkat çeken Türk tarafı, bu tür uygulamaların herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını yineliyor.

Dışişleri Bakanlığı, 9 Nisan 2024 ve 21 Temmuz 2025 tarihli açıklamalarıyla pozisyonunu açıkça ortaya koyarken, Yunanistan ile yapılan görüşmelerde bu hususları muhataplarına iletmeye devam ediyor. Ankara, bir yandan deniz ekosistemini korumaya dönük çalışmaları uluslararası hukuk temelinde yürütürken, diğer yandan Ege’de dengeyi gözeten ve karşılıklı anlayışı esas alan yapıcı mesajlarını sürdürüyor.

Temel referans Atina Bildirgesi

Türkiye, 7 Aralık 2023’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında imzalanan “Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi”ni bölgesel istikrar açısından temel referans olarak benimsiyor. Ankara, sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk ilkeleri temelinde çözülmesi gerektiği yönündeki tutumunu koruyor.