Yeni deprem haritaları tarifeleri değiştirecek

09 Mayıs 2018

SERHAT ALİGİL

Dünyanın önemli deprem kuşakları üzerinden yer alan Türkiye, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) ile büyük Marmara Depremi’nden hemen sonra; 2000 yılında tanıştı. O günden bugüne geçen 18 yılda zorunlu deprem sigortası yaptıran konutların oranı yüzde 47,8’e ulaştı.

Bugün 8 milyon 450 bin 876 adet konut DASK kapsamında sigortalı. Bölgesel olarak bakınca en yüksek oran yüzde 57,8 ile Marmara’da, en düşük oran ise yüzde 33,8 ile Güneydoğu Anadolu’da. Bu oranlara risk bölgeleri açısından bakınca ‘1. Derece’de sigortalılık oranı yüzde 45,9 olurken, ‘5. Derece’de oran yüzde 1,1’e düşüyor. Bu durumu ve DASK’ın güncel konularını Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kayacı ile konuştuk. Dünya örnekleriyle karşılaştırıldığında, bugün iki konuttan birinin sigortalı olmasını ve bunun artan bir ivme ile gerçekleşmesini başarılı bir sonuç olarak niteleyen Kayacı, şöyle devam etti: “Sigortalıkta iyi bir noktadayız. Ama artışı devam ettirmek çok önemli. Özellikle yüzde 60-70’i aşmamız büyük önem taşıyor. Çünkü bu oranları aştığımızda insanların gözünde bir norm oluşacak. DASK’ı daha çok talep edecekler. Biliyorsunuz DASK zorunlu sigorta. Ama biz süreci cezalandırarak değil teşvik ederek yönetmenin peşindeyiz. Bu nedenle farkındalığı artıracak, bilinç düzeyini yükseltecek çalışmalara büyük önem veriyoruz. Tapu, elektrik- su aboneliği gibi kontrol noktalarını da süreci takipte çok önemli araçlar. Kamunun bu sistemin arkasında durması da çok önemli teşvik edici bir güç.”

Afet Çağrı Merkezi devrede

Yeni çalışmaları hakkında da bilgi veren Kayacı, afet yönetimi konusunda önemli projeler yürüttüklerini, hasar tespit ve ödeme süreçlerini hızlandıracaklarını, özellikle büyük depremler sonrası devreye girmesini öngördükleri “Afet Çağrı Merkezi”nin yakın zamanda tam kapasite ile çalışmaya başlayacağını açıkladı. Bu merkez deprem sonrası afetzedelerden hızla bilgi almayı, hasar süreçlerini daha iyi yönetmeyi, ayrılacak kaynağı doğru saptamayı amaçlıyor. Yenilenen deprem haritalarının DASK’ın çalışmalarına etkisiyle ilgili de değerlendirme yapan Kayacı, “Yeni haritalar risklerle ilgili çalışmaları daha hassas hale getirdi. Deprem riski olan yerleri daha küçük birimlerle inceleme imkanı sundu. Bu nedenle bizim çalışmalarımızı da etkileyecek. Tarife sisteminde değişiklikler gündeme gelecek. Sektörle birlikte bunları yapacağız. Teknik çalışmalarımız devam ediyor. Sonuçlarını yakında alacağız” dedi. Aynı zamanda Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü olan Kayacı, sektörün güncel tartışma konularıyla ilgili de bilgi verdi. Otomatik BES’te cayma hakkını kullananların sisteme yeniden dönmesi, cayma süresinin 6 aya çıkarılması gibi yenilikler getiren yeni yasanın ikincil düzenlemelerinin kısa süre içinde yayımlanacağını açıklayan Kayacı, zorunlu trafik sigortası primlerinde, yılın ikinci yarısı için beklenen tek seferlik yüzde 5’lik artış konusunda da şu yorumu yaptı: “Sürdürülebilirlik önemli. Sonuçlar ortaya çıktığında konuyu değerlendireceğiz.”

Dokuz Eylül Üniversitesi ‘sarsıntı’dan birinci çıktı

Depreme dayanıklı bina bilincini artırmak amacıyla DASK tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması”nda, kazananlar belli oldu. 51 üniversiteden 76 başvurunun yapıldığı yarışmanın finalinde 24 takım ‘sarsma testleri’nde yarışırken, birinciliği Dokuz Eylül Üniversitesi kazandı. Karadeniz Teknik Üniversitesi ikinci, Bursa Uludağ Üniversitesi üçüncü oldu. Ödül olarak birinci üniversitenin İnşaat Fakültesine laboratuvar teçhizat temini desteği verilirken, ikinci ve üçüncü olan üniversiteler para ödülü aldı.