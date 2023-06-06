Yeni dönemin ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ilk toplantı 4 buçuk saat sürdü.

İlk kabine toplantısında ekonomi ve terörle mücadele başta olmak üzere yeni dönemin yeni yol haritasının ele alındığı tahmin ediliyor.

Ayrıca taşerona kadro, deprem bölgesi konutlarının yanı sıra seçim vaadi olarak açıklanan ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konuların konuşulduğu düşünülüyor.

Toplantı öncesi anıtkabir'e ziyaret

Kabine üyeleri, toplantı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ata'nın mozalesine çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

"Şahlanış döneminin başlangıcı olacak"

Erdoğan ve bakanlar sonra Misak-i Milli Kulesi'ne geçti. Anıtkabir Özel Defteri'ne yazan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Atatürk, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci döneminde yeni kabine üyelerimizle birlikte huzurunuzdayız. Bugün kabinemizin ilk toplantısını yaparak Türkiye Yüzyılı'nın inşası hedefiyle süratle yola çıkıyoruz.



Türkiye Cumhurbaşkanı olarak kabinemizle birlikte tüm Türkiye'ye, 85 milyonun tamamına aşkla hizmet edeceğiz. Bizlere emanetiniz olan Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılına ulaşmanın heyecanını ve haklı gururunu yaşadığımız bu seneyi, inşallah şahlanış dönemimizin başlangıç noktası haline getireceğiz. Rabb'im bizleri milletimize karşı mahcup etmesin. Ruhun şad olsun."

Yeni kabinede kimler var?

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

- Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç

- Aile ve Sosyal Hİzmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki

- Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar

- Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak

- Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek

- İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya

- Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy

- Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin

- Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler

- Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır

- Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı

- Ticaret Bakanı: Ömer Bolat

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu