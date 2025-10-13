13 Ekim hava durumu: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den 21 ile sarı kodlu uyarı! Kar geliyor | İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...

Yeni haftayla birlikte Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini artırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son hava durumu raporuna göre; sıcaklıklar doğu bölgelerde 5 ila 7 derece düşecek, batı kesimlerde ise 4 ila 6 derece artacak.

Meteoroloji, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kars, Kayseri, Kırşehir, Mardin, Muş, Niğde, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Şanlıurfa, Van, Yozgat ve Batman olmak üzere toplam 21 il için sarı kodlu uyarı yayınladı.

MeteoUyarı Sistemi verilerine göre Artvin, Kırşehir, Kayseri, Rize, Trabzon ve Yozgat illerinde kar yağışı etkili olacak. Diğer bölgelerde ise kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor.

Vatandaşların sel, su baskını, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.

Bölge bölge hava durumu

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerinde İstanbul’un Anadolu Yakası ve bölgenin kuzeydoğusunda sağanak bekleniyor.

İstanbul: 14°C / 19°C

Bursa: 9°C / 20°C

Çanakkale: 11°C / 21°C

Kırklareli: 9°C / 20°C

Ege

Parçalı ve çok bulutlu. Güney Ege’de kuzeyli rüzgarların saatte 60 km’ye kadar çıkması bekleniyor.

İzmir: 12°C / 24°C

Muğla: 7°C / 21°C

Denizli: 10°C / 21°C

Afyonkarahisar: 3°C / 15°C

Akdeniz

Parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu. Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

Antalya: 17°C / 27°C

Adana: 13°C / 26°C

Hatay: 10°C / 26°C

Isparta: 3°C / 19°C

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerinde Sivas’ın doğusunda aralıklı yağmur görülecek.

Ankara: 3°C / 16°C

Eskişehir: 6°C / 16°C

Konya: 4°C / 15°C

Yozgat: 1°C / 14°C — yüksek kesimlerde kar bekleniyor.

Batı Karadeniz

Çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı. Sinop ve Kastamonu çevrelerinde yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Bolu: 7°C / 17°C

Düzce: 11°C / 20°C

Sinop: 12°C / 22°C — yerel kuvvetli yağış

Zonguldak: 12°C / 18°C

Orta ve Doğu Karadeniz

Bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor.

Rize: 13°C / 20°C — yerel kuvvetli yağış ve kar uyarısı

Trabzon: 14°C / 20°C

Samsun: 11°C / 20°C

Tokat: 7°C / 17°C

Doğu Anadolu

Bölge genelinde yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor.

Erzurum: 2°C / 8°C — kar yağışlı

Kars: 0°C / 8°C — karla karışık yağmur

Malatya: 5°C / 18°C

Van: 8°C / 16°C — yerel kuvvetli yağış

Güneydoğu Anadolu

Bölge genelinde aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinde yerel kuvvetli yağış görülebilir.

Diyarbakır: 8°C / 21°C

Gaziantep: 9°C / 22°C

Mardin: 13°C / 20°C

Siirt: 14°C / 21°C