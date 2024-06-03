Yeni haftada sıcaklık 40 dereceyi aşacak
Hafta sonu artan sıcaklıklar yeni hafta ile birlikte kendisini iyice hissettirecek. Hava sıcaklığı 6 ila 10 derece yükselecek. Yeni haftada bazı illerde sıcaklık 40 derecenin üstünde olacak. Marmara ve Ege bölgeleri içinse toz taşınımı uyarısı var.
Yeni haftada ülke genelinde hava sıcaklığı yükseliyor. Bazı bölgelerde termometreler 40 dereceyi gösterecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, Trakya, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimleri ile Çankırı'nın kuzey çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Az bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Trakya ve bölgenin güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 19°C, 36°C
Az bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
İSTANBUL 20°C, 23°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ 19°C, 34°C
Az bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
KOCAELİ 22°C, 35°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 15°C, 31°C
Az bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
DENİZLİ 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
İZMİR 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 17°C, 37°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 21°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR 17°C, 33°C
Az bulutlu
HATAY 20°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Çankırı'nın kuzey çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 15°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 18°C, 31°C
Az bulutlu
SİVAS 10°C, 29°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Karabük ve Kastamonu'nun güneyinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
DÜZCE 18°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 18°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 20°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN 15°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 19°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 15°C, 32°C
Az bulutlu
TRABZON 18°C, 24°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 6°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 7°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 15°C, 34°C
Az bulutlu
VAN 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 17°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık