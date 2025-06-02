Yeni haftada termometreler yükseliyor! Peki bayramda hava nasıl olacak? İşte gün gün tahminler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftayla birlikte sıcaklıkların artacağını duyurdu. Özellikle çarşamba gününden itibaren batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenen sıcaklıklar, Kurban Bayramı arefesinde zirveye ulaşacak. Tahminlere göre İzmir ve Diyarbakır gibi bazı şehirlerde sıcaklıklar 35 dereceyi bulacak. Bayram boyunca sıcak hava etkisini sürdürecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftayla birlikte hava sıcaklıklarında belirgin bir artış yaşanacağını duyurdu. Açıklamasına göre sıcaklık artışı batıdan başlayarak ülke geneline yayılacak.
Çarşamba gününden itibaren özellikle batı bölgelerde sıcaklıkların yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.
Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Verilere göre, sıcaklıklar hafta boyunca kademeli olarak artış gösterecek ve Kurban Bayramı arefesinde yılın şu zamana kadarki en sıcak günlerinden biri yaşanabilir.
Özellikle perşembe günü, yani arefe gününde, birçok kentte sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.
İşte MGM'nin gün gün sıcaklık tahminleri:
2 Haziran Pazartesi: İstanbul 25, Ankara 20, İzmir 30, Antalya 25, Diyarbakır 32, Trabzon 19, Erzurum 23 derece.
3 Haziran Salı: İstanbul 27, Ankara 24, İzmir 31, Antalya 30, Diyarbakır 32, Trabzon 19, Erzurum 20 derece.
4 Haziran Çarşamba: İstanbul 29, Ankara 27, İzmir 33, Antalya 34, Diyarbakır 31, Trabzon 20, Erzurum 21 derece.
5 Haziran Perşembe (Arefe Günü): İstanbul 32, Ankara 27, İzmir 35, Antalya 34, Diyarbakır 33, Trabzon 21, Erzurum 23 derece.
6 Haziran Cuma (Bayramın 1. Günü): İstanbul 29, Ankara 28, İzmir 35, Antalya 33, Diyarbakır 35, Trabzon 22, Erzurum 24 derece.
Bugün hava nasıl olacak? (2 Haziran Pazartesi hava durumu)
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, bugün Türkiye genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Burdur hariç Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç bölgeleri, Samsun dışında Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Afyonkarahisar çevrelerinde de yağış beklentisi var.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı az bulutlu
İZMİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 30°C
Parçalı az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, (Samsun hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı
KARS °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı
MALATYA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı
VAN °C, 21°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu