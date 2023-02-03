Yeni kimlik kartı tapuda sahteciliğin önüne geçiyor

EGA tarafından üretilen Türkiye’nin ilk onaylı mobil kimlik doğrulama cihazı biOnay, tapu ve kadastro müdürlüklerinde çipli kimlik kartı kullanımı ile parmak izi doğrulamasını sağlıyor. Son iki ayda yeni kimlik kartıyla işlem yapanların sayısı 700 bini bulurken, bu süreçte sahte kimlik ve dublör kullanımının önüne geçildi.

E-kimlik ve e-imza alanında Ar-Ge çalışmaları yapan EGA, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüyle yaptığı işbirliği kapsamında 2 bin biOnay cihazıyla parmak izi ile kimlik doğrulama yapıyor. 2023 yılı içerisinde KDHS platformu ve biOnay cihazlarının tapu sistemlerine tam entegrasyonu ve kimliklere yüklenecek e-imzalarla güvenilir ve hızlı elektronik işlemler gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Geçtiğimiz iki ayda yeni kimlik kartıyla 700 bin kişi işlem yaptı, bu sayının yıl sonuna kadar 5 milyonu aşması bekleniyor. EGA iştiraki olan biOnay’ın Kurucu Ortağı Ümit Yaşar Usta, yeni dönemle birlikte yaşanan pek çok mağduriyetin ve dolandırıcılık hadisesinin önüne geçilebildiğini söyledi. Usta, “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüyle işbirliğimiz bir başlangıç. Devletin diğer kurumlarıyla da işbirliklerimiz olacak" dedi