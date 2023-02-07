Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın eşi Kübra Türkaslan'dan yardım çağrısı

Bir paylaşımda bulunan Kübra Türkaslan, "Burası çok kötü. Ne olur yardım edin Eyüp'e... 30 saattir enkazın altında ne olur yardım edin. Kepçe yok, vinç yok, hiçbir şey yok. Kimse enkazın altından çıkaramıyor. Ne olursunuz yardım edin. Dümdüz oldu burası" ifadelerini kullandı.