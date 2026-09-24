YENİ Parti'nin adı değişecek mi? Anayasa Mahkemesi 29 Eylül'de görüşecek
Yenilik Partisi'nin isim benzerliği gerekçesiyle yaptığı itirazın ardından YENİ Parti'nin adı ve rumuzu Anayasa Mahkemesinin gündemine taşındı. Yüksek Mahkeme, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 96. maddesine aykırılık iddiasıyla yapılan başvuruyu 29 Eylül 2026'daki Genel Kurul toplantısında ele alacak.
Özgür Özel ile birlikte CHP'den istifa eden 91 milletvekilinin kurduğu YENİ Parti'nin ismine ilişkin hukuki süreçte yeni bir aşamaya geçildi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın itirazıyla başlayan süreç, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ardından Anayasa Mahkemesine taşındı.
Yenilik Partisi isim değişikliği talep etti
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, iki siyasi partinin isimleri arasındaki benzerliği gerekçe göstererek YENİ Parti'nin adının değiştirilmesini istedi.
Yılmaz'ın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı başvurunun ardından Başsavcılık, YENİ Parti'ye isim değişikliği için bildirim gönderdi.
Yenilik Partisi, YENİ Parti'nin isim ve rumuzunun 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 96. maddesine aykırı olduğunu ileri sürdü.
Anayasa Mahkemesi 29 Eylül'de toplanacak
İsim ve rumuz konusundaki uyuşmazlık, Anayasa Mahkemesinin 29 Eylül 2026 tarihli Genel Kurul toplantısının gündemine alındı.
Yüksek Mahkeme, E.2026/9 sayılı dosya kapsamında YENİ Parti'nin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden silinmesine karar verilmesi talebini görüşecek.
Anayasa Mahkemesinin yayımladığı resmî gündemde, başvurunun 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 104. maddesi kapsamında ele alınacağı belirtildi.
YENİ Parti'nin ismi değişecek mi?
YENİ Parti'nin mevcut ismini kullanmaya devam edip edemeyeceği, Anayasa Mahkemesinin başvuru hakkında vereceği karara bağlı olacak.
Yenilik Partisi'nin talebi, YENİ Parti'nin isim ve rumuzunun hükümsüz sayılması ve siyasi partiler sicilinden çıkarılması yönünde.
24 Eylül 2026 itibarıyla dosya hakkında açıklanmış bir karar bulunmuyor. Anayasa Mahkemesinin 29 Eylül'deki toplantısında başvuruyu ele alması bekleniyor.