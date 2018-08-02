Yeni sistemin ilk YAŞ toplantısı sonrası açıklama
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Kalın, 9 general/amiralin bir üst rütbeye, 41 albayın ise general/amiralliğe yükseltildiğini belirterek, 13 generalin görev sürelerinin 1 yıl, 383 albayın da görev sürelerinin 2 yıl süreyle uzatıldığını kaydetti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal oramiralliğe, 2. Ordu Komutanı Metin Temel orgeneralliğe terfi ettirildi." bilgisini verdi.
12 general/amiralin kadrosuzluktan emekliye sevk edildiğini belirten Kalın, 215 olan general/amiral sayısının da 244 olacağını söyledi.