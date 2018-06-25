Yeni vekiller yarın Meclis'in yolunu tutacak

25 Haziran 2018

Meclis, seçimlerin ardından mazbatalarını alacak 27. Dönem milletvekillerini karşılamaya hazırlanıyor. Yeni milletvekilleri yarından itibaren mazbatasıyla TBMM gelerek kaydını yaptırabilecek.

Milletvekilliği Hizmetleri Başkanlığı mazbatalarını alacak 27. Dönem milletvekilleri için çalışmalara başladı. Milletvekillerini karşılamak için karşılama büroları oluşturuldu, Şeref Holü'ne masalar kuruldu, Türk bayrakları ve TBMM flamaları asıldı.

Milletvekillerini üç giriş kapısında mihmandarlar karşılayacak. Meclis kampüsü içinde de yön tabelalarıyla milletvekillerini kaydın yapılacağı Şeref Holü'ne yönlendirecek. Milletvekilleri mazbatası ile beraber evraklarını görevlilere teslim edecek ve böylece kaydını yaptıracak. Milletvekilinin evraklarını teslim etmesinin ardından Genel Kurul oylaması ve yoklaması için parmak izi alınacak.

Meclis'i gezmek isteyen milletvekillerine talepleri halinde de bir rehber eşlik edecek.



Kaynak: AA