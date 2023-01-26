Yeni YSK başkanı Ahmet Yener kimdir?

Son dakika gelişmesi... Yüksek Seçim Kurulu yeni üyelerinin belli olmasının ardından YSK başkanı da seçildi. YSK'nın yeni başkanı Ahmet Yener oldu.

Peki Ahmet Yener kimdir?

13 Nisan 1966 yılında Ankara Beypazarı’nda doğan Ahmet Yener, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu.

Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Yener; sırasıyla Baykan, Yığılca, Sivrihisar, Osmaniye ve Kırıkkale Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur.

22 Aralık 2011 tarihinde Yargıtay Üyeliği’ne seçildi.

“İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Tazminat Davalarında Görev ve Yetki”, “İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Manevi Tazminat Davaları”, “İş Kazası ve Meslek Hastalığı”, “İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Maddi Tazminat Davaları” adlarında ortak çalışmaya dayalı dört adet eseri bulunan Ahmet Yener, evli ve üç çocuk babasıdır.