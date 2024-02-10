Yeniden Refah'ın İstanbul, Ankara ve İzmir adayları açıklandı

Partinin yerel seçim beyannamesi ve belediye başkan adayları tanıtım töreni, "Ahlaklı belediyecilik" ve "Şehrine sahip çık" temasıyla Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Törende konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "rantçı", "heykelci" ve "örgütçü" belediyecilik anlayışlarına karşı, kendilerinin "ahlaklı belediyeciliği" esas alacaklarını söyledi.

Partisinin seçim beyannamesini açıklayan Erbakan, çocuk, genç, kadın, yaşlı ve engelliler için yapacakları çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

'Uyuşturucu, LGBTİ ve sokak köpekleri sorunu' gibi toplumun şikayetçi olduğu konuları çözeceklerini dile getiren Erbakan, kentsel dönüşüm, yoksullukla mücadele ve şeffaf belediyeciliğe özel önem vereceklerini kaydetti.

Daha sonra partisinin İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediye başkan adaylarını tanıtan Erbakan, İstanbul'da Mehmet Altınöz, Ankara'da Suat Kılıç ve İzmir'de Cemal Arıkan'ı aday gösterdiklerini açıkladı.