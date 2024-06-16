'Yer6' kanalında Asrın Tok'la şeriati tartışan Diamond Tema'ya iki suçtan soruşturma!

YouTube'da 'Yer6' ismiyle yayın yapan kanalda Asrın Tok ve Diamond Tema İslam şeriatini tartışırken, program iki günde 1,3 milyon kişi tarafından seyredildi. Tartışmadan kesitler sosyal medyada da en çok paylaşılan videolar arasına girdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, sosyal medya hesabından, programın ardından hareket geçildiğini duyurdu.

Değirmenci, "Peygamber Efendimize hakaret eden" diye tanımladığı Diamond Tema hakkında 'halkın bir kesimini aşağılama' ve 'dini değerleri aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldığını kaydetti. Ayrıca program hakkında erişim engeli de talep edildi.

Diamond Tema da soruşturma hakkında sosyal medya hesabından "İyiyim arkadaşlar, sorun yok. Suç işlemedik, kaynaklarıyla konuştuk. Ne hukûken ne de ahlâken ortada bir sorun yok. İfademizi verir, duruşmaya çıkarız, olur biter" diye yazdı.