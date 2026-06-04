Yerebatan Sarnıcı kararında yeni gelişme

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kapsamlı restorasyondan geçirilen ve milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Yerebatan Sarnıcı'nın mülkiyet ve işletme sürecine ilişkin hukuki tartışmalar sürüyor.

Son olarak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 8. İdare Dava Dairesi, sarnıcın Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilmesine ilişkin işlem hakkında ikinci kez yürütmeyi durdurma kararı aldı.

İBB tarafından yapılan restorasyon çalışmalarının ardından yeniden turizme kazandırılan Yerebatan Sarnıcı, son dönemde mülkiyet ve işletme yetkisi nedeniyle hukuki sürecin merkezinde yer alıyor.

Mahkemenin verdiği ikinci yürütmeyi durdurma kararı, taraflar arasındaki hukuki mücadelenin devam ettiğini ortaya koyarken, nihai kararın yargı sürecinin tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.