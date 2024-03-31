Yerel seçim 2024... Seçim sonuçlarıyla ilgili Turgut Altınok'tan ilk yorum

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy sayım sürecini, AK Parti Ankara İl Başkanlığından takip etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ile bir süre burada görüşen Altınok, ardından AK Parti Genel Merkezi'ne gitmek üzere binadan ayrıldı.

Binadan çıkarken gazetecilere seçim sonuçlarına ilişkin açıklamada bulunan Altınok, "Vatandaşımız karar vermiştir. Demokrasi budur, saygı duyarız, hayırlı olsun" diye konuştu.