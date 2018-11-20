Yerel seçim hazırlığı tüm hızıyla sürüyor
Mart ayında yapılacak yerel seçimlere odaklanan partilerden AK Parti belediye başkan adaylarını açıklamaya başlayacak. CHP 25 belediye başkan adayını açıkladı, gözler büyükşehirlerde. MHP 5 büyükşehir adayını açıkladı.
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