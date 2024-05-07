Yerel seçim sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı

YSK'nin 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı. Kararda, büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, il genel meclisi üyeliği ve belediye meclisi üyeliği seçimlerine ilişkin katılım oranları ile partilerin oy oranlarına yer verildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan YSK kararına göre, mahalli idareler seçiminde kayıtlı seçmen sayısı 57.7 milyon, 184,460 sandıkta oy kullanan seçmen sayısı 45.07 milyon, seçimi yapılan başkanlık sayısı 1,356, katılan bağımsız aday sayısı 597 olarak belirtildi.

Katılım oranı %78,11 olarak belirtilen mahalli idareler seçiminde, geçerli oyların ve başkanlıkların siyasi partilere göre dağılımı listesine göre büyükşehirlerde; CHP %42 oy oranıyla 15.4 milyon oy, AKP %36.4 oy oranıyla 13 milyon oy, YRP %6.1 oy oranıyla 2.1 milyon oy, HDP, %5 oy oranıyla 1.8 milyon oy, İYİ Parti %3.9 oy oranıyla 1.2 milyon oy MHP, %1.6 oy oranıyla 590,390 oy aldı.