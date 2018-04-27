Yerli üç patates tohumunun daha satışı yapıldı

27 Nisan 2018

Niğde'de 2005'ten bu yana yürütülen ıslah çalışmalarının ardından tescillenen tohumluk 8 yerli patates çeşidinden 3'ünün ihaleyle satışı gerçekleştirildi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, bir otelde düzenlenen imza töreninde, patates üretiminde en önemli girdinin tohumluk olduğunu söyledi.

Patates tohumluğunda büyük oranda dışa bağımlılığın, üretimde yerli çeşidin olmamasının önemli bir problem olarak karşılarına çıktığını aktaran Şimşek, bu sorunun çözümü için Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce 2005 yılından beri yürütülen ıslah çalışmaları neticesi ilk kez 8 yerli patates çeşidinin tescil ettirilerek ülke tarımına kazandırıldığını dile getirdi.

Yerli çeşitlerin çiftçilere daha kısa zamanda ve daha az maliyetle ulaşması için ilk kez tohumluk üretim ve satış hakkının özel sektöre verildiğini anlatan Şimşek, "Yapılan bu kamu-özel sektör iş birliğiyle yerli patates tohumluklarının kıymetli üreticilerimizin maliyetlerini önemli ölçüde düşüreceğine, dışa bağımlılıktan kurtulmada atılan en önemli adımlardan biri olduğuna inanıyorum. Önümüzdeki dönemde ithal tohumluk yerine kendi yerli ve milli çeşitlerimizi kullanarak üretim yapılması tarımsal anlamda milli bir duruş göstermemizi sağlayacaktır."

Yurt dışından gelen çeşitlerden daha kaliteli ve verim yüksek

Enstitü Müdürü Uğur Pırlak da ülkelerin kendi tohumunu üretmesinin yerli araba veya kıtalar arası füze üretmek kadar önemli olduğuna vurgu yaptı.

Pazarlama ve satış hakkı verilen yerli çeşitlerin hem yurt içinde hem de yurt dışına satışının gerçekleştirileceğini belirten Pırlak, şöyle konuştu:

"Onaran 2015 beyaz et rengine sahip olup yüksek verimli bir çeşit. Özellikle doğu bölgesinde beyaz et rengine haiz patatesleri tüketmek istiyorlar. Bu çeşidimiz özellikle doğu bölgesindeki üreticilerin talepleri için geliştirdik. Ünlenen de oldukça verimli yemeklik çeşidimiz. Nam çeşidimiz de orta erkenci, yemeklik yüksek verimli çeşidimiz. Bizim ürettiğimiz bu çeşitler yurt dışından gelen çeşitlerden çok daha kaliteli ve verim yönünden daha iyi. Firmamız Ünlenen ve Nam çeşidinin Azerbaycan'da ekimini yapacak ve o pazara girmeyi düşünüyoruz."

Selanik Tohumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Bengi ise tohumluk maliyetinin düşürebilmesi için yerli ve milli patates çeşitlerinden üretilmek zorunda olunduğunu vurgulayarak, "Yerli çeşitlerin kullanılmasıyla birlikte tohumluk maliyetini yüzde 50 oranında düşüreceğiz. Türkiye'de ilk olarak gerçekleştirilen yerli çeşitlerin satışı ve pazarlama hakkını aldığımız için mutluyuz. Dışarıdan tohumluk alımına son verip yerli ve milli tohumluk faaliyetine devam etmesi ana hedefimizdir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA