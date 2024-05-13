Yeşil Yol Projesi'ne 47 milyon liralık destek

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanı Hakan Gültekin, belediyenin toplantı salonunda düzenlenen imza törenine katıldı.

İmzalanan protokol kapsamında Yeşil Yol projeleri olan Maçka Şolma yayla yolu beton yol ve kanal yapım işi ile Tonya Kadıralak yayla yolu beton yol yapım işi projelerine 47 milyon TL’lik destek verilmesi kararlaştırıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Yeşil Yol Projesi'yle bölgenin turizmine ve ulaşımına destek sağlanacağını kaydetti.

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, şunları söyledi: "Bölgemizde turizm hareketliliğinde Trabzon önemli bir nokta ve merkez konumunda. Trabzon’un gelişmesi ve büyümesi bölge için önem arz ediyor. Bu projenin sahada uygulanışında bundan sonra da desteklerimiz ve katkılarımız olacak."