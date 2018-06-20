Yetki ve sorumluluklar sil baştan düzenleniyor
24 Haziran seçimlerinin ardından yürürlüğe girecek yeni sistemde, yürütmenin başı cumhurbaşkanı olacak, bakanlar Meclis dışından olacak. Bütçeyi cumhurbaşkanı Meclis’e sunacak. Milletvekili sayısı 600’e çıkacak. Ancak 400 milletvekili cumhurbaşkanını Yüce Divan’a gönderebilecek.
CANAN SAKARYA
16 Nisan referandumu ile kabul edilen anayasa değişikliğinin getirdiği yeni yönetim sistemi 24 Haziran Pazar günü yapılacak seçimin ardından uygulamaya girecek.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçirileceği ilk seçim olan 24 Haziran seçimiyle cumhurbaşkanı adaylarından hangisi seçilirse seçilsin hem yeni cumhurbaşkanı hem de yeni Meclisin yetki ve sorumlulukları Parlamenter sistemden farklı olacak. Seçilen cumhurbaşkanının yemin etmesiyle birlikte başlayacak yeni sistemdeki değişiklikler şöyle: