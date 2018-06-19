YHT kullanımı yaygınlaşıyor

19 Haziran 2018

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen yüksek hızlı trenlerle (YHT) taşınan yolcu sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20 yükseldi. Geçen yılın nisan ayında 583 bin 600 kişi YHT'yi kullanırken, bu sayı bu yılın aynı ayında 700 bine çıktı.

Konvansiyonel trenleri kullanan yolcu sayısı geçen yıl nisan ayında 188 bin 500 kişi olurken, bu yılın aynı döneminde 230 bini geçti. Bu trenleri kullanan yolcu sayısında da yüzde 22 artış oldu.

Bugüne kadar bin 213 kilometre yüksek hızlı tren hattı işletmeye alınırken, bin 870 kilometre yüksek hızlı tren ve bin 290 kilometre hızlı demiryolunun inşası sürüyor.

Ankara-İzmir ve Ankara-Sivas arasında yüksek hızlı demiryolunun yapımı devam ediyor.

Kaynak: AA