Yılbaşı biletlerine yoğun ilgi

16 Aralık 2017

Eminönü'nde Milli Piyango bileti satın almak için Bahçekapı'daki Nimet Abla gişesine akın eden binlerce vatandaş, uzun kuyruklar oluşturdu.

Bu yıl Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenen 61 milyon liralık büyük ikramiyeye ilgi de büyük oldu.

Yılbaşında büyük ikramiyeye kavuşma hayalleri kuran binlerce vatandaş, İstanbul'da Milli Piyango bileti denildiğinde akla ilk gelen Nimet abla gişesine koştu.

Vatandaşlar, büyük ikramiye hayalleriyle gişe önünde uzun kuyruklar oluştururken, güvenlik görevlileri de kuyruklarda sorun yaşanmaması için nöbet tuttu.

Bazı vatandaşlar ise yüzlerce metre uzunluğundaki kuyrukta beklememek için meydandaki seyyar satıcılardan bilet almayı tercih etti.

Kaynak: AA