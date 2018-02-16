Yıldırım: Almanya ile sıkıntılar giderilmiş gibi gözüküyor

16 Şubat 2018

Başbakan Binali Yıldırım, Diyanet İşleri Türk İslam Merkezi (DİTİM) Merkez Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Dün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştüğünü hatırlatan Yıldırım şunları söyledi:

"Almanya-Türkiye ilişkilerinde geçtiğimiz dönemde meydana gelen bazı sıkıntılar bugün giderilmiş gibi gözüküyor. İnşallah daha iyi olacak. Bundan sonra ilişkilerimizi geliştirecek adımları karşılıklı atacağız. Bunu yaparken tabii ki bizim beklediğimiz, ülkemiz, birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya yönelik zararlı faaliyetlere izin verilmemesi, terör örgütlerine müsamaha gösterilmemesi. Bu bizim olmazsa olmazımız."

Türkiye'nin, güney sınırlarında terör örgütlerine karşı büyük mücadele verdiğine dikkati çeken Yıldırım, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın devam ettiğini anımsattı.

Terör örgütü PKK/PYD/YPG ve DEAŞ'a karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü kaydeden Başbakan Yıldırım, "Bütün bunları yaparken ülkemizin birliğini, beraberliğini kardeşliğini muhafaza etmekten de geri kalmıyoruz. Ülkemiz güçlüdür, ekonomimiz güçlüdür. Kararlı adımlarla 2023 ve daha ötesindeki hedeflerimize yürümeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA