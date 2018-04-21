Yıldırım: Artık geriye dönüş yok

21 Nisan 2018

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Ankara İl Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'nde konuştu.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başlar şöyle:

- Yıldırım da sizin gibi seçimlere hazır gençler. Sevgili gençler seçime gidiyoruz seçime. Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği seçim kararı Meclis'te onaylandı kesinleşti. Milletimiz için hayırlı olsun. Büyük zafere 24 Haziran'a hazır mısınız gençler?

- Ülkenin teminatı bugünü geleceği sizlersiniz. Bu ülkenin aydınlık yarınlarının sahipleri sizler olacaksınız. Liderimiz Cumhurbaşkanımız genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın millete ait emaneti teslim ettiği nesil sizsiniz. Sizler diriliş neslisiniz Asım'ın nesillerisiniz. 16 Nisan Türkiye siyasi tarihinde bir dönüm noktasıdır. Millet her türlü vesayeti bertaraf ederek demokrasiyi güvence altına almıştır ekonomide istikrar demiştir güçlü yönetim güçlü Türkiye demiştir.

- AK Parti'de vefa bir semt adı değildir. AK Parti'de vefa lideriyle beraber sonuna kadar yılmadan yorulmadan devam etmektir. AK Parti'de vefa ikbal peşinde koşmak değildir millete hizmetkar olmaktır.

- 15 Temmuz sonrası Yenikapı'da milyonlar bir araya geldi ve Yenikapı ruhu hayata geçti. O Yenikapı ruhuyla beraber 'Cumhur İttifakı'nı da MHP ile birlikte gerçekleştirerek 24 Haziran seçimlerine birlikte yürüyoruz. 'Cumhur İttifakı' demek tek bayrak tek vatan tek millet her türlü bölücülüğe teröre karşı bir olmak beraber olmak birlikte Türkiye olmak demek. Gençler Yenikapı ruhuyla 24 Haziran'a gitmeye hazır mıyız?

- Artık kesintisiz demokrasiden, hukuk devletinden, milli iradenin mutlak hakimiyetinden geriye dönüş yoktur. Büyük ve güçlü Türkiye hedefinden bizi döndürmeye kimsenin gücü yetmeyecek. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile siyasi sistemimizi daha güçlü yapacak yeni bir adım atıyoruz. Denge ve denetleme sistemi ile güçlü meclis, güçlü icra içeren bu değişikliği 24 Haziran'da hayata geçireceğiz.