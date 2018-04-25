Yıldırım: Birlikte çalışmak keyfiyet değil, sorumluluk

Başbakan Binali Yıldırım, İspanya'da Nueva Economia Forumu'nda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiye dair açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına AB ile 3.5 milyon mülteci için yapılan anlaşmayı hatırlatarak başlayan Yıldırım, "Mültecilerin geçişini önleyelim buna karşılık 3.5 milyon mülteci ülkemizde, bunlara barınak, aş, sağlık hizmeti, eğitim hizmeti sağlıyoruz buna biraz katkı yapın. AB ile Türkiye arasındaki üyelik müzakerelerine de yeni bir adım atıp vize muafiyeti sağlansın, gümrük birliği güncellensin. Anlaştık, el sıkıştık. Her şeyi yaptık. Günlük göçmen geçişi 50'nin altına indi. Birlikten beklediğimiz cevabı alamadık" dedi.

"Türkiye Avrupalı'dır"

Yıldırım anlattıklarının ekonomi ile ilgisini şu sözlerle açıkladı:

"Türkiye Avrupa mı Asyalı mı tartışmasının hiçbir anlamı yoktur. Asırlardır Türkiye Avrupalı'dır. Jeopolitik olarak özel bir konumdadır. İspanya ile biz Akdeniz'in iki ucunu tutmuş iki ülkeyiz. İspanya ile iyi anlaşmamızın sebeplerinden biri de Akdeniz kültürünü ve ikliminin verdiği ortak özelliktir. Bizim amacımız bütün Avrupa ülkeleriyle ilişkileri daha da geliştirmektir. Geçen sene ticaretimiz yüzde 19 arttı. Bu artış her iki ülkenin kazanacağı yönde bir artış oldu. Dengeli bir artış oldu, kazan kazan esasına göre gelişen bir artış. İspanyol yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor ve yatırımlarına devam ediyor. Tüm alanlarda ciddi yatırım yapan 600'den fazla firma 10 milyar dolarlık yatırım yapmıştır. Türkiye'ye yatırım yapmak 3.5 saat ile 60 ülkeye, 1.5 milyar nüfusa erişmek anlamına geliyor ve yıllık 30 trilyon dolarlık GSH'nın döndüğü coğrafyaya erişme anlamına geliyor."

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"30 milyar dolar bütçemizden harcadık"

"İspanya medeniyetlerin buluştuğu yer. Hristiyan, Katolik, Müslüman... Herkes asırlarca beraber yaşamış. İspanya'da hoşgörü var, aşırıcılık yok, radikal akımlar daha zayıf ama bazı Avrupa ülkelerinde müthiş bir tehdit var" diyen Yıldırım şunları söyledi:

"Değerli dostlar konumuz ekonomi, tek başına konuşursak anlamlı olmaz. Bizim yapmamız gereken önce ülkemizde gelişmişlik farklarını asgariye indirmek daha sonra bölgemizde ateşi söndürmek ve o insanların orada kalmasını sağlamak. 65 milyon mülteci var. BM 194 ülke var, 20'nci büyük ülke mülteciler ülkesi. Bu sorunlara kulağımızı tıkayamayız. Sorunun kaynağına inmek, bölgede güç gösterisi yapmak yerine iş birliği yaparak sorunları çözmek... 3.5 milyon mülteciye biz 8 yıldır kucak açıyoruz. 30 milyar dolar bütçemizden harcadık. Bunu seve seve yaptık. 3 milyon euro söz verildi, ikinci 3 milyon euro da verilecek denildi daha 3'te birini alamadık üzerinden 3 sene geçmesine rağmen. İspanya ve Türkiye çok büyük sorumluluk düşüyor. İlişkileri daha da ileri taşıyacağız, ticaretimizi ve yatırımlarımızı daha da fazla artıracağız ama bununla yetinmeyeceğiz, kalkınma ve gelişmede bu açığı kapatmak için her bir ülkenin etki alanında bulunan coğrafyada da birlikte çalışacağız. Bu keyfiyet değil, sorumluluk. "