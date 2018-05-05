Yıldırım: Bizim çatımızı millet çakmıştır

05 Mayıs 2018

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım partisinin Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen Ankara Kadın Kolları 4. Olağan İl Kongresi'ne katılarak, partililere hitap etti.

Programda partililere konuşan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini ifade etti. Tarihi bir seçim arafesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yeni hedeflere yürüdüklerini belirten Yıldırım, 16 yıldır milletin rızasını kazanmak, hayır duasını almak için gece gündüz çalıştıklarını dile getirdi.

Milletle bütünleştiklerini, milletin efendi olduğunu kendilerinin hizmetkar olduklarını aktaran Yıldırım, "Türkiye'yi yeni baştan inşa ettik. Saniyimizle, esnafımızla, çiftçimizle el ele verdik. Üretim ve istihdam sağlayan fabrikalar açtık. Hayata geçirdiğimiz sosyal projelerle bütün vatandaşlarımızın yanında olduk. Türkiye'nin yükünü omuzladık, daimi sorunlarını daimi hizmetlere dönüştürdük. Darbecilere, kumpasçılara, vesayetçilere fırsat vermedik. Hiçbir zaman milleti yok sayarak siyaset yapmadık. Milletin gücünün üzerinde güç tanımayan AK Parti teşkilatı bugün 10 milyon üzerinde üyeye sahip. Türkiye'nin değil, dünyanın en güçlü siyasi hareketidir. Üyemizin 4.5 milyonundan fazlası ak kadınlardan oluşuyor. AK Parti'nin 16 yıllık başarısında bu hareketin yükünü çeken hep siz kadınlarımız oldunuz" diye konuştu.

"Hainlere korku verdiniz, diz çöktürdünüz"

Yıldırım, kahraman kadınların 15 Temmuz darbe girişimi sırasında alçaklara geçit vermediğini, bayrağa, ezana, milli iradeye sahip çıktığını vurgulayarak, "Hainlere korku verdiniz, diz çöktürdünüz. 16 yıldır kadın şefkatiyle, merhametinizle milletin yaralarına merhem oldunuz. Yeri geldi AK kadınlar öksüz ve yetimlerin başını okşadınız, yeri geldi ihtiyaç sahiplerine yardıma koştunuz. Bugün AK Parti Türkiye'nin ruhu olduysa, AK Parti Türkiye'nin vicdanı olduysa bunda sizlerin, ak kadınların emeği unutulamaz. Biz kadınlarımızın fikirlerinin, emeklerinin Türkiye için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Siyasete yön verirken bu gerçeği hiç unutmadık. Sizlerle birlikte bu yolda çok önemli başarılara imza attık. Her şeyden önce kadın-erkek fırsat eşitliğini gözeten, cinsiyet ayrımcılığı yapan bir çok düzenlemeyi ortadan kaldırdık. Eğitim anlamında kız öğrencilerimize yönelik ayrımcı uygulamalara son verdik. Eğitim yardımı yaparken kızlarımızın eğitime devam etmesi için pozitif ayrımcılık yaptık. Kadın istihdamı anlamında bir çok projeyi hizmete geçirdik" şeklinde konuştu.

Partililerle birlikte şarkı söyledi

Başbakan Yıldırım, konuşması sırasında partililerle birlikte şarkı söylemeyi de ihmal etmedi. Yıldırım, partililerle birlikte "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını söyledi. Partililer, Yıldırım'a coşkuyla eşlik etti.

"Bizim çatımızı millet çakmıştır"

Kadınların hayatın bütün alanında hak ettikleri itibara kavuşması için durmadan mücadele ettiklerini anlatan Yıldırım, kadınların üniversite okuma oranında da artış gerçekleştiğini ifade etti.

Yıldırım, AK Parti'nin 16 yıl boyunca çok büyük engellerle karşı karşıya kaldığının altını çizerek, "Parti kapatma, 27 Nisan e-muhtırası, 17 Aralık, 15 Temmuz darbe girişimini yaşadık. Bütün bu alçaklıklara karşı boyun eğmedik, dimdik durduk. Zorbalar kaybetti, millet kazandı, demokrasi kazandı. Kesintisiz demokrasiden, hukuk devletinden milli iradeden geriye asla dönüş yok. Güçlü iktidar için ak kadınlar hazır mısınız? Destan yazacak mıyız? Başkaları çatısız kalmış olabilir ama AK Parti en sağlam çatıyla seçime gidiyor. Bizim çatımızı millet çakmıştır. Cumhur ittifakı Yenikapı ruhunun ittifakıdır. Adayımız milletin adamı, memleket sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

Yıldırım, 24 Haziran seçimlerinde bir öncekinden daha parlak bir zafer kazanacaklarına inandığına vurgu yaparak, 24 Haziran'ın Türkiye için yeni bir başlangıç, yeni bir zafer olacağını söyledi.

"Artık büyük, güçlü, dünyada söz sahibi bir Türkiye'yiz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise AK Parti'nin 16 yıldır Türkiye'yi dünyanın parlayan yıldızı haline getirmek için gece gündüz çalıştığını söyledi. Bu çalışmaların sonucunda Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığının altınızı çizen Sarıeroğlu, "Artık büyük, güçlü, dünyada söz sahibi bir Türkiye'yiz. İnşallah 24 Haziran'dan sonra da kutlu yürüyüşümüze devam ederek kadınlarımız, gençlerimiz, engellilerimiz ve yaşlılarımız için daha iyisini milletimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Biz, 16 yıldır kadınlarla ilgili devrim niteliğinde düzenlemeleri hayata geçirdik. Bu düzenlemeler sayesinde bugün kadınlar çalışma hayatında, eğitimde, siyasette, hayatın her alanında daha güçlü, daha etkin ve daha aktif. İnşallah bunu daha ileriye götüreceğiz" diye konuştu.



Geçtiğimiz perşembe günü AK Parti olarak grup kararıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 24 Haziran'da yapılacak seçimde cumhurbaşkanı adayı olarak belirleme kararı aldıklarını ifade eden Sarıeroğlu, "Dün de Başbakanımız Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte YSK'ya başvurdu. Milletin adamı, milletin adayı hayırlı uğurlu olsun. İnşallah 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı seçeceğiz. Bunu hep birlikte başaracağız" dedi.



Kongreye, Yıldırım ve Sarıeroğlu'nun yanı sıra eski TBMM Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Cemil Çiçek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, AK Parti milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntülü mesajı kongrede dinlenildi.

Kaynak: İHA