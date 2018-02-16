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Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü

Başbakan Yıldırım, 54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Bulgaristan Başbakan Borisov ile bir araya geldi.

Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü
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Başbakan Binali Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile görüştü.

54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nın yapıldığı Bayerischer Hof Oteli'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmeye, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile diğer yetkililer katıldı.

Başbakan Yıldırım, Münih'te Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile de bir araya geldi.

Bu yıl 21 hükümet ve devlet başkanıyla 80'den fazla ülkeden dışişleri ve savunma bakanının katılacağı Münih Güvenlik Konferansı'nda, küresel ve bölgesel güvenlik konuları ele alınacak.

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Kaynak: AA

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