Yıldırım: Burs ve krediler 2018'de 470 lira olacak

21 Ekim 2017

Fırat Üniversitesi Akademik Yıl Açılışı’nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım " 2003'te öğrenci başına 45 lira burs veya kredi veriyorduk. 2018'de bu rakam 470 lira olacak. 425'ti bu sene, haydi bakalım 470'e çıktı. Hayırlı olsun, bunu da ilk Elazığ'da açıklamış oluyoruz." dedi.

CANLI YAYIN:



Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

Ben size bir ağabeyiniz olarak tavsiyede bulunmak istiyorum. Biz üniversitede, yüksek lisansta hep yabancı dil okuduk. Mezun olduk, hayata atıldık. Baktık ki hiçbir şey bilmiyoruz. O kadar sene dil okumamıza rağmen uygulamaya geçtiğimizde bir şey öğrenmediğimizi fark ettik. Bunun meslek hayatında ne kadar önemli bir eksiklik olduğunu hep gördük. Bu yüzden 40'lı yaşlarda yurt dışına gidip lisan öğrendik. Benim size bir önerim, bu yıllar sizin dil işini halletmeniz için çok ama çok önemli bir dönemdir.

Zaman paranın önüne geçmiştir. Zamanı kaybettiğinizde geri getirme şansınız yok.

Üniversiteler sadece eğitim aldığımız yerler değil.

Son 15 yıl Türkiye’nin her alanda değişimi yaşadığı yıllardır.



15 yılda Türkiye'yi 3 kat büyüttük.

Biz değişime karşı değiliz daha iyi yapacak varsa buyursun gelsin, bugüne kadar hep ülkemizin hem içeride hem dışarıda itibarını yükseltmek için çalıştık.

Yolları böleriz de Türkiye'yi böldürtmeyiz.

Türkiye'nin etrafında bir şer çemberi oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, "Ama şunu herkes bilsin. Bu aziz millet 15 Temmuz'da herkese, bilen bilmeyen, yedi düvele Türk milletinin nasıl bir millet olduğunu göstermiştir. Bayrağı indirmemiş, ezanları dindirmemiştir. Onun için ülkemizin geleceği her bakımdan parlaktır. Yarınımız bugünümüzden çok daha güzel olacak, hiç endişeniz olmasın.

Öğrenci sayımız 7 milyonu aştı, BM'ye üye olan 60 ülkenin nüfusundan fazla.

2003'te öğrenci başına 45 lira burs veya kredi veriyorduk. 2018'de bu rakam 470 lira olacak. 425'ti bu sene, haydi bakalım 470'e çıktı. Hayırlı olsun, bunu da ilk Elazığ'da açıklamış oluyoruz

Avrupa'da son 15 yılda Hollanda, İspanya ve İsveç'i geride bıraktık.

Barzani başladığı yere döndü. Tüm kazanımlarını kaybetti. Bizim derdimiz bölgede birliği bozmaya çalışan dış aktörlerdir. Bölgedeki statü değişikliği Irak’ın, Suriye’nin toprak bütünlüğü üzerine oynanan oyunlar doğrudan Türkiye’yi ilgilendirir.