Yıldırım: Ege dostluk denizi olmalı

14 Şubat 2018

Başbakan Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'ndan resmi ziyarette bulanacağı Belarus'un başkenti Minsk'e hareketi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Ziyaretin esnasında karşılıklı yatırımın daha da geliştirilmesi için alınabilecek yeni tedbirler ve kararların gözden geçirileceğini belirten Başbakan, "Belarus'un ardından Almanya ziyaretinde Şansölye Merkel ile bir görüşme gerçekleştireceğiz. Almanya ve Türkiye arasında varolan bütün alanları görüşme fırsatımız olacak" dedi.

"Almanya'da 3.5 milyona varan Türk toplumu, Almanya-Türkiye ilişkileri için önem ifade etmektedir. Türkiye-AB ilişkilerinde bundan sonra da şüphesiz Almanya'nın rolü devam edecektir" ifadelerini kullanan Yıldırım, "Almanya ile ve diğer bazı Avrupa ülkeleri ile aramızda geçtiğimiz yıl yaşanan bazı olumsuzluklar da malumdur. Almanya'da seçimlerin olması, Türkiye'de referandum yapılması, bu kampanyalar esnasında gerilimler tırmanmış, ancak bu sürecin geride kaldığını düşünüyor. Almanya ile ilişkilerimizi dostluk temelinde ilerletmeyi öngörüyoruz. Son zamanlarda Almanya'nın bölücü terör örgütüne karşı daha kararlı tutumu bu bakımdan ümit vericidir. Avrupa'da baş gösteren İslam düşmanlığı ve aşırı milliyetçilik akımlarına karşı da gerekli tedbirlerin alınması konusu görüşeceğimiz hususlar arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Harekatı görüşecekler

Zeytin Dalı operasyonu ve terörle mücadeleyi ele alacaklarını söyleyen Yıldırım, "Sonunda da Münih'e geçip güvenlik konferansına katılacağız. Bu konferansa 54 yıldır üst düzeyde hükümet başkanları, devlet başkanları iştirak ediyor. Bu çerçevede birçok ülkenin devlet, hükümet başkanları ile görüşme fırsatımız olacak. Bir de konferansta, Suriye, göç meselesi ve terörle mücadele meselesi Türkiye'nin Suriye alanından kaynaklanan güvenlik sorunları konusunda da bir konuşma gerçekleştireceğiz. Böylece temaslarımızı tamamlayıp cuma günü yurda dönmüş olacağız" dedi.

"Helikopterin düşürüldüğüne yönelik herhangi bir delil ve belirti yok"

Yıldırım, cumartesi günü kırıma uğrayan Atak helikopteri için, "Helikopterin düşürüldüğüne yönelik herhangi bir delil ve belirti yok. Bütün ihtimalleri göz ardı etmeden bir kaza kırım heyeti oluşturuldu. Silahlı kuvvetler bünyesinde çalışma devam ediyor. Henüz tamamlanmış değil" şeklinde konuştu.

"Ege dostluk denizi olmalı"

Ege Denizi’nde,Yunanistan’la son dönemde yaşanan gerginlikle alakalı Yunanistan Başbakanı Çipras ile görüşmesini değerlendiren Yıldırım şunları söyledi:

"Ege Denizi Yunanistan ile aramızda bir dostluk denizi olmalıdır. Dolayısıyla Ege'de iki ülkenin paylaşacakları, ayrışacakları konulardan daha fazla. Ege'de zaman zaman baş gösteren sorunlar yeni değil, konjonktürel. Mevkidaşıma şunu söyledim. Her türlü sorunu konuşarak çözebiliriz. Gerginliklerden uzak durulmasının daha hayırlı olacağını açık sözlülükle kendisine ifade ettik. Sahada ithamlar var. Bir gerginlik veya çatışma riski tek taraflı olmaz. İhlal varsa karşı tarafta da ihlal olur. Bu ihlallerin olmaması için sadece Türkiye'nin dikkatli olması gerekmiyor. Aynı zamanda Yunanistan'daki, sahadaki aktörler de daha dikkatli olmalı. İhtilaf alanlarından uzak durmaları gerekir. Kardak ile başlayan gerilimde bazı ihlaller olmuş ve karşılık verilmiştir. Bundan sonra sürekli iletişim hattının açık olması ile çözülmesi yönünde mutabakata vardık. İki ülkenin genelkurmay başkanlarının görüşmesi önceden kararlaştırılmıştı. Yunanistan Başbakanı bu görüşmenin NATO marjında Brüksel'de yapılması teklifinde bulundu biz de kabul ettik. Mayıs ayında zannediyorum bu çerçevede iki ülke genelkurmay başkanları bir araya gelip yaşanan sorunların daha da tırmanmaması için gerekli tedbirleri karşılıklı görüşmüş olacaklardır. Eğer görüşmezsenizi, konuşmazsanız yanlış kanallardan yanlı bilgiler devreye girer."

Yıldırım'dan 'gerekli tedbirler alınmalı' uyarısı

AK Parti - MHP ittifakı

Başbakan Yıldırım AK Parti - MHP ittifakı içinse, "Yapılan çalışmalar öncelikle yerel seçimler değil, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi ile ilgili. Her iki partinin heyeti çalışmalarını tamamladı. Bunlar parti liderleri tarafından son şekli verilecek ve böylece mutabakat metni kamuoyu ile paylaşılmış olacak. Metnin iki veçhesi var. Yasal değişiklikler var. Bu da malum, seçime bir yıl kalmadan önce yapılması gereken değişiklik. Bazı yerel seçimleri de ilgilendiren düzenlemeler var. İttifakın konusu olmamakla birlikte seçimden bir yıl önce çıkarılması gereken hususlar var. Diğer bölümü de partiler arasında yapılan bir protokoldür. Bu husus da önümüzdeki günlerde, haftalarda kesin karara bağlanmış olacak. Mutabakat konusunda bir ihtilaf söz konusu değildir" diye konuştu.