Yıldırım: Ekonomi sağlam

16 Haziran 2018

Başbakan Binali Yıldırım Tokat'ta miting düzenledi.

Tokat'ta halka seslenen Başbakan Binali Yıldırım, "Tutturmuşlar 'ekonomi kötüye gidiyor.' Boşa sevinmeyin, Türkiye'nin ekonomisi sağlam da sizin akıl hocalarınız sakat." dedi.

"Bu ay iki bayram kutluyoruz. Birincisi Ramazan Bayramı, ikinci bayram da önümüzdeki pazar 'seçim zaferi' bayramı" ifadelerini kullanan Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle...

"Türkiye AK Parti döneminde son 15 yılda üst üste 5,7 büyüme gerçekleştirdi. Onun için 15 yılda Türkiye'yi 3 kat büyüttük. Geçmiş dönemlerde böyle bir büyüme yok. Bu başarı Türkiye'yi milletimizle el ele vererek büyük hedeflere taşıyan AK Parti kadrolarının başarısıdır.

Türkiye'nin İnsansız Hava Aracı ne zaman yapıldı? Bunu sayın İnce'ye bir sorun. Türkiye bugün hidroelektrik santrallerinin türbinlerini üretmeye başladı. Bundan bunların haberi var mı? Savunma sanayinde yerli üretim yüzde 65'e çıktı. Bunların bununla alakası var mı? Enerji'de yüzde 65 olan dışa bağımlılığımızı yüzde 50'nin altına indirdik bu işten haberleri var mı?

Tokat gün bugündür, vakit Tokat vaktidir, vakit Türkiye vaktidir diyor. Milletimize 16 yıldır canla başla hizmet ediyoruz. Yapılamaz denilenleri yaptık. Aşılamaz sorunları tek tek aştık. Ferhat olduk dağları deldik, vesayetçilere papuç bırakmadık. Canımız pahasına milletin emanetine sahip çıktık. Bu başarının ardında AK Parti'yi iktidar yapan siz varsınız."