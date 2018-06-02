Yıldırım: Finans operasyonlarıyla ayar vermeye çalışıyorlar

02 Haziran 2018

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin Düzce mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Başbakan Yıldırım, "Belini kırdığımız terör, bir daha nefes alamayacak. İşimiz; terör ülke topraklarından, komşu ülkelerin topraklarından tamamen yok oluncaya kadar bu operasyonları sürdürmek. Milletimizin huzuruna, barışına, güvenliğine zarar verenlere göz açtırmayacağız." diye konuştu. Yıldırım, "Bugünlerde finans operasyonlarıyla Türkiye'ye ayar vermeye çalışıyorlar. Türkiye'yi hedef alanlar, siyaset mühendisliği yapanlar kaybetmeye mahkumdur." ifadelerini kullandı.

'24 Haziran'da yeni bir döneme başlıyoruz'

Başbakan Yıldırım, "(Cumhurbaşkanı adayları) Diğer adaylar var ya bunlar ağız birliği yapmış, dertleri ne? Ağız birliği yapmışlar; 'Recep Tayyip Erdoğan'ı indireceklermiş...' Sizin gücünüz milletin adamına yeter mi?" şeklinde konuştu.

Başbakan Yıldırım, "24 Haziran'da yeni bir döneme başlıyoruz. Meclis ve hükümet. Meclis yasa çıkaracak, hükümet de ülkeyi yönetecek." dedi.

Kaynak: AA