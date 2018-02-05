Yıldırım, Harekat Merkezi'ne seslendi

05 Şubat 2018

Başbakan Binali Yıldırım, milli haberleşme uygulaması PttMessenger ile ilk kez Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinden sorumlu 2. Ordu'nun Hatay'daki harekat merkezine canlı bağlantı gerçekleştirdi.

Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde milli mühendislik ürünü PttMessenger'ı tanıttı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinden sorumlu 2. Ordu'nun Hatay'daki harekat merkezine, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın telefonundan canlı bağlantı gerçekleştiren Yıldırım, Bakanlar Kurulu toplantısının düzenlendiği salondan, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ile görüştü.

Başbakan Yıldırım, milli haberleşme programı PTTMessenger'ın tanıtımı kapsamında Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan kahraman askerlere selam gönderdi, başarı diledi.

Korgeneral Temel, bunun üzerine "Çok sağ olun Başbakan'ım. Biz de yerli ve milli bir faaliyete şahit olduğumuz için gurur duyduk. Her türlü desteğiniz için başta zatıaliniz olmak üzere bakanlarımıza hürmetlerimizi arz ederiz." karşılığını verdi.

Başbakan Yıldırım'ın "Görüntü de bayağı net, çözünürlüğü yüksek bir görüntü var. Bu da güzel bir ürün olduğunu gösteriyor. Malum biz pazar günü oralardaydık, gerekli bilgileri aldık. Kısaca operasyon hakkında da Bakanlar Kurulumuza bir değerlendirme yaparsanız memnun olurum." demesi üzerine Korgeneral Temel, Türk Silahlı Kuvvetlerince, "hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak" amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin son bilgileri paylaştı.

Harekatın planlandığı şekilde devam ettiğini bildiren Korgeneral Temel, "Hem askerimiz hem de sivil halkın zarar görmemesi için her türlü gayreti gösteriyoruz. Çünkü Afrin halkı kardeşimizdir, kaldı ki bu coğrafyada Kürt, Arap, Acem bütün halklar kardeş, dolayısıyla biz her türlü hassasiyeti gösteriyoruz." dedi.

Kimsesizlerin kimsesi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin bölge halkına her türlü gıda ve sağlık yardımını yaptığına dikkati çeken Korgeneral Temel, "Bizim hedefimiz tamamen teröristlerdir. Harekatın sonunda da Afrin halkının, bu teröristlerin baskı ve zulmünden de kurtulacağına inanıyoruz. Harekatımızı sürat ve emniyet dengesiyle imkan, zaman, mekan faktörlerini dikkate alarak, terörist durumu, hava ve arazi şartlarıyla birlikte değerlendirerek sevk ve idare ediyoruz. Destekleriniz için çok sağ olun." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, "Teşekkür ediyoruz. Biz de sizlere başarılar diliyoruz. Kahraman Mehmetçiğe de başarılar diliyor, alınlarından öpüyoruz. Kolay gelsin, Allah yardımcınız olsun. Arkadaşlarımızın da selamı var." diyerek görüşmeyi tamamladı.

WhatsApp'a yerli rakip

Milli mühendislik ürünü PTTMessenger'ın, milyonlarca kişinin görüntülü ve yazılı olarak anlık mesajlaşmasına imkan tanıyan WhatsApp'a rakip olması bekleniyor.

Milli ve güvenli kurumsal anlık mesajlaşma aracı olarak kullanılabilecek PTTMessenger'ın, bilgi güvenliği kapsamında milli çözüm olduğu için güvenli iletişimle dışa bağımlılığı gidermesi öngörülüyor.

Sesli ve görüntülü mobil uygulaması olan PttMessenger, ileri güvenlik teknolojileri barındırıyor.

Uygulama ile dosya ve medya gönderimi yapılabilecek, lokasyon paylaşımı da gerçekleştirilebilecek.

PttMessenger, kurumlarda ya da milli bulut sisteminde barındırılabilecek.

Kaynak: AA