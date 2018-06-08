Yıldırım: Kandil ile ilgili her seçenek masada

08 Haziran 2018

Muş'ta halka seslenen Başbakan Binali Yıldırım terörle mücadele ile ilgili konuştu.

Yıldırım, "Türk askeri Kuzey Irak'ın 30 kilometre içinde, Kandil'le ilgili her seçenek masada. Bizim derdimiz bölücü terör örgütüyle. Bizim kardeşliğimizi bozmaya çalışıyorlar. HDP'liler geldi sizden oy istedi. Kandil'in esaretinden kendilerini kurtaramadılar. Artık yeter diyoruz. Terör örgütünün ipi dışarıda, ipi başkalarının elinde. Bunların Kürtlerin de Türklerin de PKK, PYD, YPG, FETÖ gibi sorunu var." ifadelerini kullandı.



