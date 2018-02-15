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Yıldırım, Merkel ile görüşecek

Başbakan Yıldırım, bugün Berlin'de Almanya Başbakanı Merkel ile bir araya gelecek.

Yıldırım, Merkel ile görüşecek
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Başbakan Binali Yıldırım, bugün Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşecek.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, Merkel ile görüşmelerde bulunmak üzere Berlin'e günü birlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Görüşmede, Almanya ile ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye ve bölgedeki gelişmeler ile terörle mücadele gibi iki ülkenin ortak gündeminde yer alan bölgesel ve uluslararası meseleler ele alınacak.

Son dakika Angela Merkel Almanya Binali Yıldırım

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