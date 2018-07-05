Yıldırım: Önceliğimiz faiz ve enflasyonu düşürmek

05 Temmuz 2018

Başbakan Binali Yıldırım, Anadolu Ajansı Editör Masası Özel'de gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yıldırım yaptığı açıklamada, Türkiye'nin mutlaka üretim, istihdam, ihracat ekseninde büyümesini sürdürmesi gerektiğini belirterek, "Yap-işlet-devret modellerini, dış kaynağı daha çok kullanacağız. Buradan artan kısımları da sosyal projelere harcayacağız. Bundan sonra yapılması gereken, milletin verdiği bu krediyle ülkemizin önündeki sorunları çözmektir" dedi.

"Öncelik faiz ve enflasyonu aşağı çekmek"

"Para politikaları ile ilgili taahhütlerimiz ile kaynaklarımızın dengelenerek yönetilmesi lazım, bu dönemde en fazla ona dikkat edeceğiz" ifadelerini kullanan Yıldırım, "Faizleri aşağı indirmek, dolayısıyla enflasyonu da aşağı çekmek ana önceliklerin başında geliyor. Bunun için tedbirler alacağız" diye konuştu. Yıldırım, yerli ve yabancı yatırımcıların Türkiye'ye yatırım yapmak için iştahlı olduklarını belirtti.

Yıldırım, kamunun da kendi içinde tasarrufa gideceğini dile getirerek, "Böylece kaynak ihtiyacını daha da azaltmış olacağız" ifadesini kullandı.

Meclis başkanlığı iddiaları

Başbakan Binali Yıldırım yeni dönemde Meclis başkanı olacağı yönündeki iddialar hakkında "Onun kararını ben vermem. Partimizin genel başkanı ve partimiz hangi yönde karar verirse o yönde görev yaparız" dedi.

"AK Parti olarak bu mesajı aldık"

"Nihayet bir cumhurbaşkanı seçeceğiz, parlamentoda vekilleri seçeceğiz. İş döndü dolaştı, karşı taraftaki ittifak tek bir noktada anlaştı. Adayları teke düşüremediler ama anlaştıkları tek bir nokta vardı, Recep Tayyip Erdoğan olmasın, ne olursa olsun" diyen Yıldırım şunları söyledi:

"1 Kasım seçimlerine göre AK Parti'nin oyunda, milletvekili sayısında düşme var. Bu da bize bir mesajdır. AK Parti olarak bu mesajı aldık." ifadesini kullandı. Denetim ve yasama faaliyetlerinde Meclis'in daha etkin hale geleceğini belirten Yıldırım, "Yeni dönemde Meclis'in önemi artıyor.",