Yıldırım: Seçim güvenliği için tüm tedbirler alındı

23 Haziran 2018

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Seçim güvenliğine yönelik yapılan açıklamalara tepki gösteren Yıldırım, Daha seçim olmadan seçim güvenliğinden bahsetmek Kılıçdaroğlu'na yakışır. Seçimin güven içerisinde gerçekleşmesi için tedbirler alındı. Erken saatlerden itibaren sandıklara gidelim" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Yabancı gözlemciler, gelin adam gibi seçimleri izleyin, siyasete düşmesin. Belirli marjinal, siyasi yapının sözcüsü gibi davranıyorlar. Hiç kimsenin seçimnlere gölge düşürmeye hakkı yoktur. Bu Türk insanına yapılacak en büyük haksızlıktır. İzmir'de Karabağlar'da oyumu kullanacağım. İstikrar ve güven içerisinde ülkemiz devam edecektir" şeklinde konuştu.